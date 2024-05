Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 160,96 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 160,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 160,54 EUR. Bei 161,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.874 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,37 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 25,40 Prozent sinken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

