Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 162,12 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 162,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 162,24 EUR. Bei 161,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.825 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 6,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 120,08 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,93 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12,83 Mrd. EUR gegenüber 11,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

