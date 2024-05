Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag nahezu unverändert

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 161,60 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 161,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 161,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 161,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 161,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.976 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,08 EUR ab. Abschläge von 25,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

