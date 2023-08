Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 132,18 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 132,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,72 EUR. Bei 131,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.523 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,95 Prozent. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 34,54 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

