Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 123,26 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 123,26 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 122,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.593 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 12,54 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 91,59 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vor. Umsatzseitig wurden 15.900,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus- und Boeing-Aktie schwächer: United Airlines erwirbt weitere Flieger bei Airbus und Boeing

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Airbus SE (ex EADS)-Investment abgeworfen

September 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie angepasst