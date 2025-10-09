Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagmittag stabil
Die Aktie von Airbus SE zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 205,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 205,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 206,65 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 204,80 EUR nach. Bei 205,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 28.350 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 206,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,51 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 125,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 213,00 EUR für die Airbus SE-Aktie.
Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
