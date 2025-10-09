DAX24.664 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.955 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1558 -0,6%Öl66,05 -0,1%Gold4.016 -0,6%
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag schwächer

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 204,95 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 204,95 EUR abwärts. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 204,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 205,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 79.347 Stück.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2024 bei 125,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 38,91 Prozent wieder erreichen.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,74 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 213,00 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Gespräche über Satelliten-Venture zwischen Airbus, Thales und Leonardo stocken - So reagieren die Aktien

mehr Analysen