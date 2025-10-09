Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 205,25 EUR.

Mit einem Kurs von 205,25 EUR zeigte sich die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 205,85 EUR an. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 204,80 EUR. Bei 205,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.424 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 205,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,29 Prozent wieder erreichen. Bei 125,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 213,00 EUR aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Gespräche über Satelliten-Venture zwischen Airbus, Thales und Leonardo stocken - So reagieren die Aktien