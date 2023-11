Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 127,24 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,4 Prozent auf 127,24 EUR ab. Bei 126,36 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 251.134 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,02 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 107,04 EUR fiel das Papier am 07.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 18,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.900,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

