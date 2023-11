Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 127,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 127,24 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 126,08 EUR. Bei 128,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 404.029 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 07.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 107,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 15,88 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 142,88 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15.900,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.309,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,64 EUR je Aktie.

