Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 128,06 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,8 Prozent auf 128,06 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 127,94 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,48 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.777 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 7,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.12.2022 bei 107,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,41 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,56 EUR.

Am 27.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,34 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,47 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

