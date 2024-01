Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittag gestärkt

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 144,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 144,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 144,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.091 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 144,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 146,25 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 13.309,00 EUR eingefahren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,61 EUR je Aktie.

