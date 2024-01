Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 144,00 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 144,00 EUR. Bei 144,64 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 82.625 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 144,80 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,56 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,02 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 28,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie gibt dennoch leicht nach: Airbus ergattert Großauftrag aus Taiwan

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Barclays Capital bewertet Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Airbus-Aktie knapp im Minus: Wie die Airbus-Crew in Japan mit Umsicht eine Katastrophe verhinderte