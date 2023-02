Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 113,94 EUR zu. Bei 114,00 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.678 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,00 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 6,61 Prozent niedriger. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 31,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,63 EUR an.

Am 28.10.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,85 EUR gegenüber 0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,54 Prozent auf 13.309,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie stärker: Europäisches Servicemodul hat Ziele übererfüllt - anscheinend Zwischenlösung für Posten des Finanzchefs gesucht

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Airbus-Aktie dennoch in Grün: Flugzeug-Auslieferungen im Januar rückläufig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus