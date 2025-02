Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Montagmittag gestärkt

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 167,20 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.739 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,36 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,16 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 schwächelt letztendlich

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Airbus SE (ex EADS)-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Verluste in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter