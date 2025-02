Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 167,38 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 167,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,44 EUR. Bei 166,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.892 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 3,25 Prozent zulegen. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15,69 Mrd. EUR gegenüber 14,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

