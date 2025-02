Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 166,50 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 166,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 166,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.131 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 3,80 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 169,56 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 14,90 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.02.2026 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,14 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

