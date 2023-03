Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,8 Prozent auf 122,42 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 121,66 EUR. Mit einem Wert von 122,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 61.738 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 41,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 16.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.644,00 EUR – ein Plus von 21,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 16.994,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,59 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie springt an: Flugzeug-Auslieferungen bei Airbus kommen nur langsam in Fahrt

Airbus-Aktie in Grün: Betriebsrat dringt auf Auftrag für nächste Eurofighter-Tranche

NYSE-Wert Boeing-Aktie im Minus: Boeing tritt Bieterteam unter Führung von Airbus für britische Luftwaffe bei

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus