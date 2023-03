Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag schwächer

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 121,78 EUR ab. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,66 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 122,00 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.932 Aktien.

Am 20.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 3,35 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 40,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 138,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,13 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 20.644,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.994,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.05.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

