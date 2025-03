Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Mittag nach

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 168,88 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 168,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 168,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.439 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,67 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 171,78 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 24,72 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2025 6,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

