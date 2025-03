Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 165,92 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 165,92 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 165,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 170,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 372.836 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 24,82 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,07 EUR gegenüber 1,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich in der Verlustzone

Airbus-Aktie schwächer: Airbus-Rüstungschef gegen US-Waffenkäufe - Europa soll eigene Rüstungsindustrie stärken