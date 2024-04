Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Mittwochmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 163,76 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 163,76 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 162,70 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.430 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 5,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 36,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,63 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 2,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.886,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.644,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

