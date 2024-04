Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 164,74 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 164,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 165,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,52 EUR. Bisher wurden heute 7.914 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 4,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.897,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,65 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

