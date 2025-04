Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,0 Prozent auf 141,52 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 6,0 Prozent auf 141,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 150,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.154.036 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,33 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 11,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,62 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 20.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Airbus SE von vor einem Jahr angefallen

Aktien von Airbus und Amazon in Grün: Airbus will Amazons Satelliteninternet anbieten

Airbus-Aktie leichter: Taiwans EVA Air erteilt Auftrag