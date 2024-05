Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 162,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 11:46 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 163,34 EUR zu. Bei 163,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.214 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,05 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,38 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 11,76 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

