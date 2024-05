Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 162,46 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 162,46 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 163,00 EUR zu. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 162,46 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.034 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 6,38 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 35,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 11,76 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,57 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie unbewegt: NASA verschiebt bemannten Testlug mit Boeing-Raumschiff "Starliner" - Neue Flugzeug-Panne

Investment-Note für Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr eingebracht