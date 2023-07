Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag zu

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 131,70 EUR nach oben. Bei 131,96 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 131,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.673 Stück gehandelt.

Am 19.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 34,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

