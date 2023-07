Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 131,64 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 131,64 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,24 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.584 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 1,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 52,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,89 EUR.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

