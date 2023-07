Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Montagvormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 131,20 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 131,20 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 131,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,06 EUR. Zuletzt wechselten 5.179 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2023 markierte das Papier bei 133,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 2,12 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 139,89 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 1,49 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 25.07.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

