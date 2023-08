Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 131,40 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 131,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68.665 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 5,57 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 51,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.900,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,62 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

