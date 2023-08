Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Donnerstagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 132,32 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 132,32 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 132,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 131,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.618 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 140,78 EUR angegeben.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,50 Prozent gesteigert.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

