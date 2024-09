Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 129,88 EUR an der Tafel.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 129,88 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,28 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 129,56 EUR. Bei 129,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 48.728 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 24,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,24 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 162,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,00 Mrd. EUR – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

