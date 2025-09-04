Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Airbus SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 188,70 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 188,70 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 190,66 EUR zu. Bei 189,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 91.158 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 190,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,04 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 33,90 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,56 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

