Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 188,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 188,70 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 190,66 EUR zu. Bei 189,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 91.158 Airbus SE-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 190,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,04 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 33,90 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,56 EUR je Airbus SE-Aktie an.
Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie
Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet
Outperform für Airbus SE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
Amazon-Aktie gibt dennoch nach: JetBlue setzt auf Project Kuiper-Satelliteninternet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Airbus
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen