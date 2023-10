Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 125,02 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 125,02 EUR. Bei 125,08 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,74 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 128.762 Aktien.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 9,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 91,59 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 141,22 EUR an.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie verlustreich: Baustelle für Airbus-Wartungszentrum in Wunstorf eröffnet - Auslieferungen gesteigert

Airbus- und Boeing-Aktie schwächer: United Airlines erwirbt weitere Flieger bei Airbus und Boeing

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Airbus SE (ex EADS)-Investment abgeworfen