Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 124,30 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 124,30 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,32 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.179 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 10,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 91,59 EUR fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,22 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.900,00 EUR – ein Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,63 EUR fest.

