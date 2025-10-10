Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 203,35 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 203,35 EUR ab. Die Airbus SE-Aktie sank bis auf 203,15 EUR. Bei 204,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.161 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 206,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 1,67 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,74 EUR je Airbus SE-Aktie. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 213,00 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Airbus SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

