Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag zu

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 127,96 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 127,96 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 128,24 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 128,00 EUR. Bisher wurden heute 114.209 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 8,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.12.2022 bei 107,04 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 19,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,88 EUR.

Am 08.11.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

