Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 128,56 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 128,56 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 128,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 190.090 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 7,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,04 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 16,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 142,88 EUR an.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

