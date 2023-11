Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 127,50 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 127,50 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 127,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.551 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 107,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 19,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,88 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.897,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

