Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit KursVerlusten

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 114,92 EUR nach. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 112,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.691 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 120,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Mit Abgaben von 32,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 147,55 EUR.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,54 Prozent auf 13.309,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,91 EUR je Aktie belaufen.

