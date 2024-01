Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Mittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 144,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 144,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 145,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.448 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 bei 145,24 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 112,02 EUR fiel das Papier am 07.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,37 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,61 EUR je Aktie.

