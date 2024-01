Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 144,50 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 144,50 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 145,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.958 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 145,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,51 Prozent niedriger. Am 07.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.309,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Aktie aus.

