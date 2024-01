Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 144,10 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 144,10 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 144,74 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 144,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.168 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 144,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,49 Prozent hinzugewinnen. Am 07.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,26 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 146,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

