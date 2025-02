Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 166,94 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 166,94 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,56 EUR. Bei 167,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.907 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,52 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 33,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,16 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 169,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,14 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

