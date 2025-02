Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 167,10 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 167,10 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 166,84 EUR nach. Bei 167,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.934 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 3,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 169,56 EUR.

Am 30.10.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

