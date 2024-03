Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 158,12 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 158,12 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 158,18 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 157,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 157,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.365 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 06.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 158,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 22.886,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,60 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie tiefer: Boeing-Flieger von United Airlines verliert Rad beim Start

Airbus-Aktie dennoch tiefer: Airbus steigert Flugzeug-Auslieferungen im Februar

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Airbus SE (ex EADS)-Aktie