Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Dienstagmittag Boden gut

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 164,66 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 164,66 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,36 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,48 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.628 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,71 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 32,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 24,72 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,73 EUR je Aktie aus.

