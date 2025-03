Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Dienstagnachmittag nach

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 161,58 EUR nach.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 161,58 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 161,58 EUR. Bei 164,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 293.371 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 8,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 29,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,73 EUR je Aktie aus.

