Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag kaum verändert

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 163,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 163,00 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 164,50 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 162,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.474 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 23,47 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 171,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 24,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

