Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 125,82 EUR abwärts. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,46 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 109.173 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 45,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,00 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,13 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 20.644,00 EUR gegenüber 16.994,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

